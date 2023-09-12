«الإسعاف الليبي»: 2500 حالة وفاة و7000 مصاب بسبب العاصفة دانيال

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن آخر تفاصيل العاصفة دانيال التي تسببت في خسائر كارثية في مدينة درنة الليبية، موضحًا أنّ العاصفة دانيال أودت بحياة 2500 شخص، وأصيب 7000 آخرون، ويوجد نحو 5 آلاف مفقود.

الوضع في درنة سيئ

وقال علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنّ الوضع في مدينة درنة سيئ جدا، ومع كل دقيقة تمر نفقد شخصًا، موضحًا أنّ بعض الدول قدّمت مساعدات إغاثية فورية إلى ليبيا، مثل مصر وتركيا.

وأضاف أنّ هناك مدنًا داخلية في درنة اختفت تمامًا، وهناك صعوبة كبيرة في حصر عدد الضحايا، إضافة إلى انجراف طرق جبلية بسبب شدة العاصفة دانيال، بجانب انهيار كامل في الطرق وشبكة الاتصالات.

البحث عن ناجين

وأوضح أسامة علي أنّ هناك محاولات للبحث عن ناجين، موضحًا أنّ قطاع الإسعاف يعاني من نقص في أكياس نقل جثامين الموتى الناجم عن العاصفة دانيال، الأمر الذي يشير إلى أن الأوضاع شبه كارثية.