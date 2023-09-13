تعرف على برامج بنك الطعام لتحسين المستوى المعيشي للفلاحين بالمنيا

يعمل بنك الطعام المصري على تنفيذ برامج متعددة تهدف إلى دعم الفلاحين والمزارعين من خلال زيادة إنتاجيتهم وتحسين مستوى المعيشة، سواء عن طريق توفير الموارد الزراعية أو دعم مشروعات الإنتاج الداجني للسيدات وصغار المربين.

تنفيذ برامج شاملة تهدف إلى دعم الفلاحين

وقال الدكتور رضا سكر، مؤسس بنك الطعام المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن بنك الطعام يعمل على تنفيذ برامج شاملة تهدف إلى دعم الفلاحين والمزارعين في مصر، وواحدة من أهم هذه البرامج هي زيادة الإنتاجية لأصحاب الحيازات الصغيرة، ويتم ذلك من خلال تقديم الدعم الفني وتوفير المواد الزراعية مثل الأسمدة والبذور، بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على ضمان تسويق المحاصيل الزراعية التي ينتجونها وتزويدهم بالإرشادات الزراعية الصحيحة، وذلك لضمان الحصول على محاصيل ذات جودة عالية.

تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للفلاحين

كما يقوم بنك الطعام المصري بدعم مشروعات الإنتاج الداجني التي يقوم بها السيدات وصغار المربين، وذلك بهدف تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهم، ويتم تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المربين من خلال توفير التدريب والإرشادات الفنية، بالإضافة إلى توفير الموارد الضرورية مثل المعدات والأعلاف، ويهدف ذلك إلى تعزيز إنتاجية مشروعاتهم وتوفير فرص عمل إضافية في هذا القطاع الهام.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، قد بحث في وقت سابق مع وفد مؤسسة بنك الطعام المصرى برئاسة الدكتور رضا سكر الرئيس التنفيذى لبرنامج" وفرة"، سبل وآليات التعاون المشترك لدعم فئات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة بالقرى والنجوع على مستوى مراكز المحافظة من خلال برامج التمكين الاقتصادى لرفع إنتاجيتهم وتوعيتهم وتسويق منتجاتهم بهدف تحسين سبل العيش لهم .

رحب المحافظ بالوفد مؤكداً حرص الدولة على دعم الفلاح المصرى بكل السبل المتاحة إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطنى، حيث تسارعت الخطى والجهود لتسخير كافة الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء على المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الانتاجية الزراعية.