«رواد الإسكندرية» يفوز بكل الألعاب في اللقاء الختامي المجمع بكفر الشيخ

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن الرياضة غذاء الروح، وفي إطار إطلاق شعار الرياضة أسلوب حياة، نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء الختامي المجمع بمدينة بلطيم، بمشاركة محافظات الإسكندرية والشرقية والغربية وكفرالشيخ والفيوم المنوفيه والقليوبية والبحيرة.

الإسكندرية تحصد المراكز الأولى

وأضافت صفاء الشريف، أن اللقاء الختامي المجمع للرواد أقيم بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ في الفترة من 6 سبتمبر إلى 8 سبتمبر، ويبقى «الرواد» هو الشعاع الذي يسطع ويبرهن أن الأنشطة الرياضية ليس لديها سن معين.

وأسفرت النتائج عن فوز رواد الإسكندرية بكل المراكز الأولى «كرة القدم، كرة الطائرة، تنس الطاولة» وكأس البطولة بترتيب عام مركز أول، وبذلك تكون الإسكندرية قد حصدت جميع المراكز الأولى في كل المسابقات.

فرحة بين رواد الإسكندرية

وأشارت صفاء الشريف، أن الفرحة ظهرت على وجوه رواد الإسكندرية، الذين تنافسوا فيما بينهم كأبناء مركز واحد، للحصول على المركز الأول، كل في لعبته.

وبعد انتهاء فعاليات التجمع احتفلوا بتحقيق المراكز الأول في كل الألعاب، وبالترتيب العام مؤكدين أن السن ليس عائقآ لممارسة الرياضة بل إن الرياضية تمد الشخص بروح الشباب والنشاط.