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ضياء رشوان: لا تستطيع أي دولة مواجهة الكوارث الطبيعية بمفردها

كتب:

أحمد شوقي
10:20 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أحر التعازي للشقيقتين ليبيا والمغرب، في ضحايا الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين الأيام الماضية وخلفت آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين وأضرارا مادية بالغة.

ضرورة تكاتف الدول 

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه لا توجد أي دولة مهما كانت متقدمة أن تواجه بمفردها تداعيات أي كارثة طبيعية، ولا بد من الجميع أن يتكاتف في هذا الظرف ويساعد الدول على تخطي هذه الآثار.

وأكد أن مصر تحركت بسرعة لمساعدة الدولتين الشقيقتين، لاعتبارات مختلفة، أهمها قرب مصر من ليبيا مكانا ومن المغرب ثقافة، وقيام مصر بمهامها تجاه أشقائها في الأزمات والكوارث.

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