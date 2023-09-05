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ضياء رشوان يدعو إلى توفير حوافز للصناعات في الصعيد

كتب:

أحمد شوقي
11:19 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّه يتمنى توفير حوافز للصناعات حسب أماكن إنشائها، موضحًا: «بالنسبة إلى الصعيد، لن يتجه إليه أي مستثمر بسهولة لأنه بعيد كما أنه ليس سوقا واعدة تستوعب الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل».

الدولة المصرية دعمت البنية التحتية

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»: «لكي ينمو الصعيد فإنه في حاجة إلى حوافز جغرافية تضاف إلى الحوافز الاستراتيجية وهو ما يؤدي إلى حدوث التنمية»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية دعمت البنية التحتية هناك، ولكن يجب الاستفادة منها عبر تحفيز الصناعة.

صعيد مصر يشهد عددا من الصناعات الجديدة

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن صعيد مصر يشهد عددا من الصناعات الجديدة مثل الإلكترونيات في بني سويف، إذ حصلت شركة سامسونج على الرخصة الذهبية منذ أيام، وهي مصنع أجهزة تلفاز كبير، وغطى إنتاجه دولا كبيرة في الخليج، ولكن الصعيد في حاجة إلى حوافز أخرى لمن ينشئ مصنعا في منطقة محددة يضاف للصناعات الاستراتيجية حتى نخلق صناعات في مناطق معزولة وبعيدة وفيها بنية تحتية قوية.

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بقلم أحمد شوقي