العاصفة دانيال تسبب خسائر فادحة.. وخبير: لم نر الآثار البشعة لتغير المناخ بعد

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد بمعمل المناخ الزراعي، إن الأمين العام للأمم المتحدة قبل شهر قال إننا خرجنا من الاحتباس الحراري لمرحلة الغليان، وهو تصريح خطير جدًا.

ليبيا تعاني من أضرار كبيرة جدًا

وأضاف «أبو المعاطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن القمم المناخية تنادي بخفض درجة الحرارة، لكن لم يستجب أحد، ومازلنا في بدايات التداعيات، لم نر الآثار البشعة لتغير المناخ.

ولفت إلى أنه من ضمن إنجازات الدولة المصرية، التوصل لقرار صندوق الأضرار والخسائر، منوهًا أن دولة مثل ليبيا تعاني من أضرار كبيرة جدًا، جراء العاصفة دانيال، فهناك مدينة اختفت من على سطح الأرض نتيجة التغيرات، كأن لم تكن، حجم الوفيات والقتلى نتيجة الإعصار، هائل.

العاصفة تسببت في خسائر كارثية

وأردف أن الدول الكبرى التي يجب أن تخف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بدأت تلمس الآثار وتعاني من فواجع مناخية، ولا مفر للعالم إلا للعودة للحد من التداعيات، لأنها أصبحت قضية وجودية.

وكان أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، قال إن العاصفة دانيال تسببت في خسائر كارثية في مدينة درنة، حيث أودت بحياة 2500 شخص، وهناك 5000 مفقود، و7000 مصاب، وأن قرى داخل مدينة درنة اختفت تمامًا، سويت بالأرض، والمباني جرفتها السيول.