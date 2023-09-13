رئيس «محلية النواب»: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي صدرت مؤخرا من البرلمان ،ومدى تحققها على أرض الواقع.

وأشار النائب أحمد السجيني في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع ما سيتم تنفيذه من خلال اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك لأهميته.

أوضح النائب أحمد السجيني، أن القانون حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وذلك في ضوء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنتظر صدورها قريبا.

ووفقا لقانون حظر حيازة الكلاب الخطرة يمنع اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 - نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وتضمن القانون الجديد بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضرورة تُكميم الكلاب وتُقيد ها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

كما ألزم القانون الجديد لحظر حيازة الكلاب الخطرة أن لا يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.