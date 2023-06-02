رئيس «الخدمات البيطرية»: قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة جاء استجابة للشارع المصري

قال اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة الذي تم إصداره مؤخرا من مجلس النواب، جاء استجابة من المجلس للشارع المصري، بعد تكرار حالات العقر العشوائي من الحيوانات الشرسة.

«صابر»: قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة هدفه التنظيم

وأضاف «صابر» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت على شاشة «DMC»، أنَّ القانون تم إصداره لتنظيم أمر موجود بالفعل، وهو اقتناء الحيوانات بالمنازل ولا داعي للقلق وهناك بنود حاكمة للقانون، كاشفا أنَّه سيتم اصدار لائحة تنفيذية بعد 6 أشهر ستتيح مدة لتوفيق الأوضاع تصل إلى عام، بجانب إتاحة القانون نفسه لعام إضافي يتيح توفيق الأوضاع أيضاً.

تصنيف الحيوان والسماح باقتنائه جزء متغير

وأوضح أنَّ قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ينظم كيفية احتفاظ المواطن بحيوان معين، سواء في بيته أو نشاط تجاري يمارسه مثل السيرك أو حديقة الحيوان، قائلا: «اطمئن المواطنين على أنَّ الجزء الخاص بتصنيف الحيوان على أنه غير شرس، والسماح باقتناءه جزء متغير وتحدده السلطة المختصة».

في انتظار إصدار لائحة تنفيذية لتحديد درجة الخطورة

تابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن «القانون تم إصداره لـ الطب البيطري، كجهة مختصة للتعامل مع هذه الحيوانات، وجميع الحيوانات على أرض مصر تقع في نطاق اختصاص ومسؤولية البيطريين، واللائحة التنفيذية المزمع إصدارها بعد 6 أشهر، هي التي ستحدد إن كان الحيوان خطر أم لا، ومسموح حيازته داخل المنزل، والتحديد لن يكون نهائيا، بل سيخول للوزير المختص تغيير هذه الجداول كل فترة».