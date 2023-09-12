ختام الأنشطة الصيفية في متحف المركبات الملكية.. معرض فني وتعليم رسم

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ختام فعاليات الأنشطة الصيفية التي نظمها متحف المركبات الملكية، بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، والتوجيه العام للتربية النفسية بمديرية التربية والتعليم، لافتا إلى أن الفعاليات شملت معرض فني يضم نتاج الأعمال الفنية للمشاركين بالأنشطة الصيفية، وكورس تعليم الرسم ودمج الألوان والورشة الفنية «رداء الأميرات».

توزيع هدايا رمزية

وأضاف قطاع المتاحف، أن فعاليات اليوم الختامي شهدت تكريم مدربي الورش الفنية، وتقديم خالص الشكر لما قدموه من تعاون خلال فترة الأنشطة الصيفية، إضافة إلى توزيع الهدايا الرمزية على المشاركين بالأنشطة.

وفي ذات السياق، أكد أمين الكحكي مدير عام متحف المركبات الملكية، أن متحف المركبات الملكية استقبل يوم الثلاثاء زيارة تابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية من ذوي الإعاقة الذهنية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم عمل جولة إرشادية للوفد، لافتا إلى أن كافة الزائرين أبدوا إعجابهم الشديد بالمتحف وحرصوا على التقاط الصور الجماعية والتذكارية.