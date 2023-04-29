متحف المركبات الملكية يحيي ذكرى وفاة الملك فؤاد الأول

تحت عنوان «صاحب اللقبين فؤاد الأول»، ينظم قسما الأرشيف والتسويق بمتحف المركبات الملكية، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة أسبوع، معرضًا أثريا مؤقتًا، وذلك لإحياء الذكرى الـ87 لوفاة الملك فؤاد الأول التي توافق 28 أبريل من كل عام.

وثائق أرشيفية مهمة بخصوص جنازة الملك فؤاد الأول

وأوضح أمين الكحكي، مدير عام متحف المركبات الملكية، أن المعرض يضم مجموعة من الوثائق الأرشيفية المهمة الخاصة بجنازة الملك فؤاد الأول والعربة «الاسكوليت» التي خصصت لنقل جثمان الملك، بالإضافة إلى صفحة من العدد رقم 1664 لجريدة الجهاد والتي تشمل التغطية الصحفية لخبر وفاة وجنازة الملك فؤاد الأول تحت عنوان «صور أخرى تذكارية للملك الذى تودعه مصر اليوم» والمنشور بتاريخ الخميس 9 صفر 1355هـ/ 30 أبريل 1936م.

كما يضم المعرض وثيقتين تخص العربة «الاسكوليت»، إحداهما تضم مواصفات العربة وإصلاحها وتجديدها، والتي شملت رقم العربة والمقابل المادي لإصلاحها، كما خُتمت الوثيقة من ناظر خاصة جلالة الملك مراد محسن.

أما الوثيقة الأخرى فعبارة عن خطاب لصرف قيمة إصلاح وتجديد العربة، مؤرخ بتاريخ 16 فبراير 1948م، وهو خطاب موجَّه من ياور جلالة الملك بإدارة الإصطبلات بخصوص صرف قيمة إصلاح وتجديد العربة الأسكليت إلى الورشجي أحمد مصطفى شرشر.

صور فوتوغرافية للملك فؤاد الأول في مراحل عمرية مختلفة

وأشار إلى عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية للملك فؤاد الأول في مراحل عمرية مختلفة وبعض اللقطات من حياته و فيلم وثائقي يتناول مقتطفات من حياته.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض في الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو 2023م.