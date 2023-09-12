ضياء رشوان: الجلسات الخاصة في الحوار الوطني مغلقة وليست سرية ويديرها متخصصون

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسات الخاصة في الحوار الوطني من طبيعتها أن تُعقد بعدد محدود، بنحو 20 شخصا، بعد جلسة أو جلستين من الجلسات العامة.

الجلسة الخاصة مغلقة وليست سرية

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الخاصة مغلقة وليست سرية، وكل ما يدور فيها يكون متاحا للجميع الاطلاع عليه، وهي تضم المؤيدين والمعارضين والمتخصصين، ممثلين لكل الآراء التي طرحت في الجلسات العامة، بينما يدير المتخصصون النقاش.

اختلاف في الاتجاهات وليس الآراء

وذكر أن الجلسة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم كانت عن التضخم وغلاء الأسعار، لصياغة المقترحات الخاصة بها، ولا يحدد في الجلسات الخاصة وقت المتحدث مثل الجلسة العامة، ويمكن لكل المتحدثين التحدث أكثر من مرة، وهي غالبا تكون فيها اختلاف في الاتجاهات وليس الآراء، ونتفق على نقطة نقطة بالترتيب بعد تبادل الحجج، حتى نستقر على رأي أو رأيين أو ثلاثة، ويتم بلورتهم ورفعها لمجلس الأمناء، الذي يرفعها لرئيس الجمهورية.