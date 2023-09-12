أخبار ليبيا والمغرب.. العاصفة دانيال تدمر نصف مدينة درنة

يتابع الأشخاص أخبار ليبيا والمغرب، عقب حدوث العاصفة دانيال في ليبيا بدأ أمس الإثنين وزلزال مدمر في المغرب وقع في مساء الجمعة 8 سبتمبر.

أخر أخبار ليبيا والمغرب

وعن أحدث أخبار ليبيا والمغرب، فقد أصدر الجيش الليبي بيانًا صحفيًا، مساء اليوم، أوضح فيه أنّ فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات بسبب الطرق الوعرة، لافتا إلى أنّ جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات، مع الإشارة إلى أنّ 25% إلى 45% من درنة اختفت في البحر، بينما تقدمت المغرب بالشكر إلى 4 دول سمحت لها بدخول فرق إنقاذها إلى المغرب وهي دول الإمارات وقطر وإسبانيا.

آخر أعداد القتلى في ليبيا والمغرب

وحول أخبار ليبيا والمغرب، فقد تابع الجيش الليبي في بيانه الذي حصلت فضائية «العربية» على نسخة منه: «المنطقة التاريخية في درنة غمرتها الفيضانات ودمرتها، وفرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، كما أن عدد قتلى العاصفة دانيال في درنة فقط قد يتجاوز 3000، ويوجد100 مفقود خارج درنة جراء العاصفة، كما وجهنا بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول العاصفة، والبعض يحاول استغلال الكارثة لأغراض سياسية»، في الوقت الذي أوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان رسمي لها أن عدد الوفيات وصل 2862 أما الإصابات فوصلت إلى 2562.

تطورات أخبار ليبيا والمغرب

وفي ظل المتابعة لأخبار ليبيا والمغرب، فقد ناشد وزير الطيران المدني الليبي، كافة الدول إرسال فرق إنقاذ متخصصة، مشيرا إلى أن معظم المنازل تضررت في درنة وغمرتها المياه، بينما نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله، إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10 آلاف شخص، والمفقودين إلى نحو 100 ألف شخص، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الحداد 3 أيام تضامنا مع ليبيا والمغرب، ووجّه الجيش بتقديم دعم فوري جوا وبحرا للمغرب، في الوقت الذي أعلن المغرب يعبر عن تضامنه الكامل مع ليبيا.