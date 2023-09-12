الإسعاف الليبي يكشف عن أعداد ضحايا العاصفة دانيال في مدينة درنة

كشف المتحدث باسم جهاز الإسعاف الليبي أسامة علي، عن أن هناك عملية بحث واسعة وشاملة عن المفقودين في مدينة درنة، بعد الكارثة التي سببتها العاصفة دانيال، موضحًا أن عدد ضحايا العاصفة في درنة قارب على 3 آلاف شهيد، و5 آلاف مفقود، و7 آلاف جريح، في سابقة هي الأولى من نوعها.

أعداد كبيرة من المفقودين

وقال «علي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك أعدادا كبيرة من المفقودين والضحايا بسبب العاصفة دانيال المدمرة، مشيرًا إلى أن هناك زحاما أمام مداخل ومخارج مدينة درنة بسبب محاولات الأهالي للاطمئنان على ذويهم.

ثلاجات الموتى مكتظة

أضاف أن هناك مبان تتكون من 6 طوابق جرفت بالكامل، كما أن البحر التهم عائلات وأسر بكامل، ورائحة الموت تفوح في كل أنحاء درنة الليبية.

وتابع: «المستشفيات الليبية تعمل بكامل طاقتها لعلاج الجرحى والمصابين، كما أن ثلاجات الموتى مكتظة عن بكرة أبيها، وجرى وضع الجثث أمام المستشفيات ومن يتعرف على أي جثة يأخذها لدفنها».