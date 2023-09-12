أحمد موسى: اختفاء أجزاء من درنة الليبية في البحر بسبب العاصفة دانيال

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن اختفاء ما بين 25 إلى 45% من مساحة مدينة درنة الليبية في البحر، على خلفية عاصفة دانيال المدمرة، موضحا أن المياه جرفت الآلاف من الليبيين إلى البحر، وطفت الجثمانين فوق سطح المياه.

وتابع «موسى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام مرعبة ومفزعة بشأن أعداد المفقودين والضحايا.

عدد ضخم من الوفيات

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن عدد الوفيات يقال أنها بلغت 5201 إلى نحو 10 آلاف مفقود، موضحا أن وزير الصحة الليبي يتحدث عن 100 ألف مفقود.

وأشار إلى أن الدولة الليبية لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، لأن المعدات تعذر عليها الوصول إلى المناطق المنكوبة واستخراج جثامين المنكوبين والمتضررين، ولكن يقال أن نصف سكان القرية في عداد المفقودين.

مصر تدعم الأشقاء في ليبيا

وقال «موسى»، إن الدولة المصرية تعمل على تسخير كل إمكاناتها للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا على خلفية الكارثة التي تعرضت لها.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها الإمكانات لمساعدة ليبيا حتى تعود كما كانت وأفضل، ومصر لديها المعدات وفرق الإنقاذ القادرة على الوصول إلى المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل المناطق التي دُمرت.