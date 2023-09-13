وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب.. وصلاة الجنازة اليوم

رحل المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أعلن المجلس القومي، وفاته اليوم.

وقال المجلس في بيان صادر عنه: «عزاء واجب، بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العظيم توفي إلى رحمة الله تعالى المهندس حسين خطاب - زوج السيدة السفيرة مشيرة خطاب - رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان».

تحديد مكان العزاء في موعد لاحق

وأوضح المجلس أن صلاة الجنازة تقام اليوم على الفقيد بمسجد الفاروق بالمعادي، ويواري الثرى بمقابر القوات المسلحة بالتجمع بجوار مسجد المشير، عقب صلاة الظهر، على أن يحدد مكان العزاء في موعد لاحق.

واختتم المجلس في بيانه: نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمها وأفراد الأسرة الصبر والسلوان.