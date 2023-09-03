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مشيرة خطاب بالحوار الوطني: أقترح إصدار قانون ينظم حرية الحصول على المعلومات

كتب:

يسرا البسيوني
06:33 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
مشيرة خطاب

مشيرة خطاب

اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.

وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيرة إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولا بد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.

قانون حرية الرأي 

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا بد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، ويتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.

وتابعت أن حرية التعبير عن الرأي لا بد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الإدلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.

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بقلم يسرا البسيوني