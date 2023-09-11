مشيرة خطاب: تقرير حقوق الإنسان سلط الضوء على الضمانات التشريعية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس منذ إنشائه عام 1004 يصدر تقارير سنوية بانتظام، ومصر من الدول المؤسسة للحركة العالمية «حقوق الإنسان».

مجلس حقوق الإنسان قدم نسخة من التقرير السنوي للرئيس

وأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المجلس قدم نسخة من التقرير السنوي للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي النواب والشورى ولجان حقوق الإنسان وكل الجهات تدرس التقرير ونستقبل التعليقات، مؤكدة أنه مركز مستقل ولا يدافع عن الحكومة ويقدم رؤيته عن حقوق الإنسان، كما يرصد شكاوى المواطنين.

تقرير حقوق الإنسان يسلط الضوء على الضمانات التشريعية

وأشارت إلى أن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن المجلس سلط الضوء على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، مردفة: الدولة أنشأت مبادرات رائعة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.