الأقمار الصناعية ترصد كارثة «درنة».. البحر ابتلع جزء من المدينة

أظهرت صور الأقمار الصناعية المأساة التي ضربت مدينة درنة الليبية وتسببت في وفاة وفقدان الآلاف، حيث تبين محو جزء من المدينة واختفائه تمامًا.

صور بالأقمار الصناعية ترصد حجم الدمار

ونقلت «سكاي نيوز» ما نشرته شركة بلانيت لابس الأميركية المتخصصة في التقاط صور للأرض من الفضاء، حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرقي ليبيا، بعد أن ضربتها العاصفة دانيال مؤخرا.

وتظهر الصور الفضائية البحر كما لو كان ابتلع جزءً كبيرا من مدينة درنة بعد الكارثة، بينما توضح صورة أخرى مجرى السيل وقد جرف منطقة كاملة بما عليها وانمحت بالكامل.

10 آلاف مفقود و6000 قتيل في درنة حتى الآن

وقال تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن عدد المفقودين اقترب من 10 آلاف حتى الآن، بحسب «سكاي نيوز».

ولقي ما يُقارب 6000 شخص مصرعهم جراء سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية «دانيال» هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد.