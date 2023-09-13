العاصفة دانيال تدمر ربع مدينة درنة وتخلف آلاف القتلى والمفقودين (صور)

دمرت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال مدينة درنة الساحلية في ليبيا، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 5300 ضحية، وجرفت ما يقرب من ربع الجزء الشرقي من المدينة عندما انهار سد بالمدينة.

وخلفت هذه الكارثة الطبيعية الآلاف في عداد المفقودين ونحو 7000 جريح بسبب قوة مياه الفيضانات التي اندفعت بشكل غير متوقع إلى أسفل وادي نهر جاف عادة، وذلك بحسب وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان.

10 آلاف مفقود

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أسامة علي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في طرابلس، عن الوضع المروع، مع تقديرات تشير إلى أن العدد النهائي للقتلى قد يصل إلى الآلاف، وقال تامر رمضان، مبعوث ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، وتمت مقارنة الوضع في ليبيا بالزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مؤخرا.

وانهارت المباني، وتكدست المركبات على جوانب الطرق، وانتشرت الفيضانات. ووصف هشام شكيوات، وزير الطيران المدني الليبي، في الحكومة المكلفة من البرلمان المشهد بأنه «كارثي للغاية»، مشيراً إلى أن الجثث كانت متناثرة في كل مكان، بما في ذلك في البحر وتحت الهياكل المنهارة، وقال إن 25% من مدينة درنة تحت المياه.