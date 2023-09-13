الدبيبة: السيول جرفت عددا كبيرا من الجثث في درنة إلى البحر

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرَّفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.

عدد المفقودين في ليبيا نتيجة العاصفة دانيال وصل إلى 10 آلاف

وبشأن عدد ضحايا السيول التي تسبب فيها العاصفة دانيال، قال الدبيبة: «لن نستعجل الإعلان عن أعداد الضحايا إلا بعد التأكد من المفقودين من قبل الجهات المختصة»، مبديا استعداد حكومته لإرسال كل أنواع المساعدة إلى المناطق المنكوبة في ليبيا.

ويتوقع أن ترتفع فيه حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، إذ أن حصيلة الوفيات ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، ووصل عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن، حسبما حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.