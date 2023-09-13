الحوار الوطني يستكمل صياغة مخرجات محوري «الاقتصاد والمجتمع» اليوم

يستكمل الحوار الوطني جلساته التخصصية المغلقة اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، لصياغة توصيات ومقترحات الجلسات النقاشية العامة في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».

وتعقد اليوم جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في المحورين الاقتصادي والمجتمعي، لصياغة ما تبقى من مخرجات ومقترحات لجان المحورين، قبل رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المحور الاقتصادي

يشهد المحور الاقتصادي، عقد جلسة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

المحور المجتمعي

كما يشهد المحور المجتمعي، جلسة عن تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

وتأتي الجلسات التخصصية المغلقة كمرحلة ثانية من الحوار الوطني، لبلورة المقترحات على يد خبراء ومتخصصين في مختلف الملفات المندرجة تحت محاور الحوار الوطني الثلاثة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية للنظر في تنفيذها.