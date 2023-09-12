«دينية الشيوخ»: مناقشة قضية تماسك الأسرة في الحوار الوطني نقلة نوعية عظيمة

قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن قضية تماسك الأسرة وما يحدث فيها، من القضايا المهمة، لأن الأسرة المصرية تمثل المجتمع المصري، ومناقشة هذه القضية في الحوار الوطني يعد نقلة نوعية عظيمة.

الأسباب التي تؤدي للعنف الأسري

وأضاف «سليم»، خلال لقاء على هامش جلسات الحوار الوطني، وذلك على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنه فيما يتعلق بالعنف الأسرة والأسباب التي تؤدي إلى هذا العنف نحاول معالجة كل هذه الأسباب، ولا بد أن يكون هناك اهتمام من الأسرة ليخرج هذا الطفل بحالة صحية جيدة وبحالة نفسية تليق به حتى ينعكس هذا الأمر على التعاملات التي يتعامل بها الطفل بعد ذلك.

معالجة الأسباب

وأشار إلى أننا نحاول معالجة الأسباب فيما يتعلق بالعنف الأسرة، والأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة، ومنها ضعف التعليم، ومن ثم لا بد أن يحصل الطفل على نشأة تعليمية جيدة حتى يستطيع أن يجابه ويواجه الناس بأفعال يقرها المجتمع المدني ويرضى عنها.