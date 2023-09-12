الحوار الوطني يعقد جلستين لبلورة مقترحات الاستثمار والزيادة السكانية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدا، جلستين متخصصتين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بحضور عدد من مقرري اللجان والمقررين المساعدين والخبراء وأصحاب المقترحات، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية.

جلسات الحوار الوطني

ووفقا لما أوضحته إدارة الحوار الوطني، تنعقد جلسة سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، فيما تناقش جلسة تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.

جلسة التضخم وغلاء الأسعار

وعقد الحوار الوطني، اليوم، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد؛ لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية.