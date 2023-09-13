«كثافات أعلى الدائري».. تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والمحافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وجومانا ماهر، ولمياء حمدين، والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، حالة المرور اليوم في القاهرة والمحافظات.

وعن حالة المرور في القاهرة، يشهد نفق الأزهر انتظاما للحركة المرورية، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق أمام القادمين من الأقاليم ومتجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي، والأمر ذاته للمتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع، فضلا عن بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي إلى مناطق الجيزة.

الحالة المرورية بشوارع الجيزة

وبالنسبة للحالة المرورية في شوارع الجيزة، فهناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارعي جامعة الدول العربية والسودان، بينما توجد كثافات مرورية نسبية قرب محطة مترو جامعة القاهرة، بدءًا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، علاوة على ظهور كثافات مرورية نسبية أعلى كوبري الجامعة، وتوجد كثافات مرورية متزايدة أعلى محور صفط قبل إشارة جامعة القاهرة.

ويجب على القادمين من أكتوبر في اتجاه المهندسين ووسط البلد، اتخاذ طريق نفق حازم حسن ومن ثم المحور، نظرا لإغلاق الطريق الدائري، وهناك غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة يتسبب في بعض الكثافات المرروية.

حالة المرور بمحافظتي الإسماعيلية وسوهاج

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسماعيلية، فهناك سيولة مرورية في طريق عثمان أحمد عثمان الذي يوصل بين الاستاد والجامعة، ومجمع المحاكم، فضلا عن الطريق الدائري حول المحافظة، كما يشهد طريق «الإسماعيلية – بورسعيد» سيولة مرورية.

وعن شوارع محافظة سوهاج، فيشهد الطريق إلى محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، بينما توجد سيولة مرورية على طريق عبدالمنعم رياض الذي يربط بين الطرق الرئيسية، وهناك بعض الكثافات النسبية المرورية أعلى نهر النيل فضلا عن الطريق المؤدية للجامعة.