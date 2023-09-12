أمطار في الجيزة وأكتوبر.. العاصفة «دانيال» تصل إلى القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال وصلت إلى الجيزة و6 أكتوبر والقاهرة، إذ شهدت تلك المناطق سقوط أمطار خفيفة على مدار الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة على مدار اليوم، تأثرا بالعاصفة دانيال، وجاءت أمطار الجيزة وأكتوبر والقاهرة خفيفة حتى الآن.

وتوضح «الوطن»، تفاصيل أمطار في الجيزة وأكتوبر بعد وصول العاصفة «دانيال» إلى القاهرة الكبرى، وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أمطار الجيزة وأكتوبر.. «دانيال» تصل إلى القاهرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه منذ وصول العاصفة دانيال للأراضي المصرية وشهدت السواحل الشمالية هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مطروح والإسكندرية، والتي وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى الجيزة والقاهرة، ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أمطار الجيزة وأكتوبر والقاهرة من المتوقع أن تستمر على مدار اليوم على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 46 درجة مئوية.