السفارة الأمريكية في ليبيا تعلن حالة الطوارئ الإنسانية لدعم جهود الإغاثة

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس حالة الطوارئ الإنسانية، لدعم جهود إغاثة المناطق الليبية المتضررة جراء العاصفة دانيال.

السفير الأمريكي: سنعمل مع السلطات الليبية لتوجيه موارد الإغاثة

من جهته، قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عبر حساب السفارة على موقع أكس «تويتر سابقا»: «نحن ننسق مع شركائنا من الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لتوجيه المساعدة الأمريكية».

وأضاف: «بالإضافة الى هذا، تلقينا تواصل من العديد من الأمريكيين - الليبيين الذين يرغبون بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة، وسوف نعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها».