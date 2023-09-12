السفارة الأمريكية في ليبيا تعلن حالة الطوارئ الإنسانية لدعم جهود الإغاثة
كتب:
محمد علي حسن
11:22 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
العاصفة دانيال تجتاح ليبيا
أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس حالة الطوارئ الإنسانية، لدعم جهود إغاثة المناطق الليبية المتضررة جراء العاصفة دانيال.
السفير الأمريكي: سنعمل مع السلطات الليبية لتوجيه موارد الإغاثة
من جهته، قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عبر حساب السفارة على موقع أكس «تويتر سابقا»: «نحن ننسق مع شركائنا من الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لتوجيه المساعدة الأمريكية».
وأضاف: «بالإضافة الى هذا، تلقينا تواصل من العديد من الأمريكيين - الليبيين الذين يرغبون بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة، وسوف نعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة اليها».