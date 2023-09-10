وظائف جديدة في وزارة النقل.. اعرف مواعيد التقديم

أعلنت وزارة النقل عن 7 وظائف قيادية وإشرافية جديدة في الهيئة المصرية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، موضحة المستندات المطلوبة وشروط ومواعيد التقدم.

الوظائف المطلوبة بالسكة الحديد

1- رئيس الإدارة المركزية للشؤون الإدرية والموارد البشرية

2- مدير عام الإدارة العامة للإيرادات

3- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية

4- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة

5- مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى والسياسات

6- مدير إدارة المتابعة والتقييم.

7- مدير إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر

المستندات المطلوبة

1- بيان الحالة معتمد مستوفى جميع البيانات الوظيفية كالتالي:

- المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية «يفضل الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه».

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- الخبرة النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».

- العلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2ـ بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في مجال التخصص مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

3ـ بيان المهارات والقدرة المتميزة على التطوير والابتكار والقيادة واتخاذ القرار.

4- مقترح تطوير الإدارة.

5- سابقة العمل بالمنظمات الدولية أو الإقليمية أو المشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

6- صورة الرقم القومي + صورة شهادة الميلاد. على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد 8 ملفات «أصل + 7 صور» مع وضع صورة حديثة مقاس 4*6 على كل بيان حالة وظيفية داخل الملف.

7- صحيفة الحالة الجنائية.

8- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية.

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات باسم اللواء بحري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على النموذج المعد بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقرالهيئة باب جمرك ( 1 ) – رأس التين - الإسكندرية.

مواعيد التقديم:

ويكون موعد التقديم طبقا لإعلان بوابة الوظائف الحكومية ابتداءً من اليوم 10 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر 2023.