سوهاج تفوز على دمياط في كرة السلة طالبات بأسبوع شباب الجامعات

فاز فريق جامعة سوهاج لكرة السلة طالبات على نظيره من جامعة دمياط بنتيجة 32 مقابل 3 أهداف فقط بفارق 29 نقطة ضمن منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يشارك به 4000 طالب يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وذلك تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن».

منافسات كرة السلة بأسبوع شباب الجامعات

وضمت منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات جامعات القاهرة، طنطا، دمياط وسوهاج، كما يضم الفريق 8 طالبات يقوم بتدريبه أحمد كمال المدير الفني للفريق، والخطيب محمد مسعود إداري الفريق، وذلك تحت إشراف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية.

وفد جامعة سوهاج بأسبوع شباب الجامعات

وشاركت جامعة سوهاج بوفد ضم 152 طالبا، بالإضافة للجهاز الإداري، ويشارك الوفد بمختلف فعاليات الأسبوع الثقافية والاجتماعية والرياضية بينها ألعاب رياضية وترويجية وشعر وقصة وقوافل طبية.