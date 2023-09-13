سوهاج تصعد لنهائي سباق الـ100 متر بأسبوع شباب الجامعات

صعد الطالب أحمد إيهاب أبو الحسن، بالفرقة الثانية بكلية التربية بجامعة سوهاج، لنهائي سباق ألعاب القوى 100 متر طلاب، المقام على أرض ملاعب الجامعة الأمريكية ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان .

سوهاج تنهي السباق في 12 ثانية

وأوضح كل من الدكتور محمد ايهاب المدير الفني للفريق ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية أن الطالب أحمد إيهاب حصد المركز الرابع بالتصفية الثالثة، والتي تضم 8 جامعات بزمن قدره 12 ثانية وسيخوض غداً نهائي السباق، موضحاً أن فريق الجامعة لألعاب القوى يضم 11 طالبا وطالبة يتنافسون في مسابقات 400 متر طلبة وطالبات ووثب ثلاثي طلبة وطالبات، ودفع جلة طلبة وطالبات وتتابع مختلط.

فوز ثالث لجامعة سوهاج اليوم

ويعد هذا ثالث فوز تحصده جامعة سوهاج بفاعليات اسبوع شباب الجامعات اليوم عقب المركز الثالث لطالب كلية الطب البشري بمسابقة المراسل التلفزيوني الذي حصد المركز الثالث بتقرير ورشة كلية الطب وصعود فريق كرة القدم الخماسي لدوري الثمانية.