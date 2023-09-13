«الهلال الأحمر» يطلق حملة «قلوبنا مع المغرب» لدعم المتضررين من الزلزال

أطلقت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، حملة «قلوبنا مع المغرب» لدعم الأسر المتضررة من آثار الزلزال المدمر الذى ضرب دولة المغرب الشقيقة، وخلف خسائر مادية وبشرية وتدمير للبنية التحتية بمنطقة الحوز، وذلك في إطار الدور الخدمي التى تقوم به الجمعية لتقديم المساعدة لجميع المواطنين في مختلف الدول.

المناطق المتضررة من آثار الزلزال المدمر داخل دولة المغرب

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، المناطق المتضررة من آثار الزلزال المدمر داخل دولة المغرب، والتى شملت: «إقليم الحوز، إقليم تارودانت، إقليم شيشاوة، إقليم ورزازارت، عمالة مراكش، إقليم أزيلال، عمالة أكادير إدوانتان، الدار البيضاء الكبرى، إقليم اليوسفية».

الإحتياجات الطارئة التى يتم توفيرها للأسر المتضررة من آثار الزلزال

وأشارت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى الاحتياجات الطارئة التى يتم توفيرها للأسر المتضررة من آثار الزلزال المدمر داخل دولة المغرب، بمختلف مناطقها، والتى تتمثل في:

- مناطق الإيواء.

- مواد غذائية معلبة.

- زجاجات مياه.

ويذكر أنه تزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري، نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح للأمهات بشأن تحضير حقيبة الطعام المدرسية، في إطار التعاون المشترك بين الجمعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.