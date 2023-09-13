محور «دراو الحر» في أسوان.. حلم طال انتظاره وأصبح حقيقة

محور «دراو الحر» واحد من أهم المشاريع الحيوية في أسوان، ويمثل ثورة تنموية غير مسبوقة في مجال النقل، إذ يوفر الوقت والمجهود، ويخدم عددا من المشاريع الضخمة التي جرى بناؤها من قبل وزارة النقل، والتي تربط بين الجانب الغربي والشرقي لنهر النيل.

محور «دارو» بعد أن أصبح حقيقة حصل على إشادات كبيرة من أهالي المحافظة، إذ اعتبر «محمد» أنه بعد تنفيذ المحور لم يكن في حاجة إلى المرور عبر جسر إدفو وخزان أسوان، كون عمله في مجال التربية الخاصة يتطلب نقل بضائع يوميا.

خدمة عدد من المشروعات

بينما قال مصطفى نصر الدين،عامل نظافة في هيئة السكة الحديد، أن محور دراو يمثل فرصة للتجارة في الصعيد، خاصة بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى نقل من الشرق إلى الغرب والعكس، إذ تعتبر المنطقة الغربية التي يمر بها المحور موقعًا لعدد من المشروعات من ضمنها المليون ونصف فدان.

توفير الوقت والمجهود

وأضاف أن المشروع أسهم بشكل كبير في توفير الوقت، ويمكن للأهالي الاستفادة من الجسر بدلاً من الاعتماد على وسائل النقل البحرية.

أما عبد الله شعبان، الذي يعمل فني صيانة أجهزة طبية، قال إن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، بالإضافة إلى المدينة اللوجستية التي تعمل على تطويرها في محافظة أسوان.

وأضاف آخر يعمل في مجال المقاولات، أن محور دراو يمثل إضافة مهمة لمشاريع التنمية في محافظة أسوان، ويعزز الاستثمار وتوفير فرص التجارة في المنطقة.