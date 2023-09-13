«8 الصبح» يبرز تقرير «الوطن» عن الحداد في مصر على ضحايا ليبيا والمغرب

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بإعلان الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا كلا من عاصفة دانيال بليبيا والزلزال بالمغرب، بعنوان «مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العاصفة والزلزال».

مأساة كبيرة في ليبيا والمغرب

قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت: «نشهد مأساة كبيرة للغاية جراء العاصفة دانيال في ليبيا والزلزال بالمغرب، فهناك حوالي 10 آلاف ضحية في البلدين، وجاري البحث عن المفقودين»، موجها التعازي لأسر الضحايا في المغرب وليبيا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى.

مساعدات مصر لكل الدول في أزماتها

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، أن توجيه مصر الدعم والمساعدة للبلدين أمرا طبيعيا، ومصر لا تتخلى عن دورها في أي حادثة على مدار عشرات السنوات، فعلى سبيل المثال أرسلت مصر 182 طن مساعدات في بداية أزمة الفيضانات بالسودان، ومن ثم 5 ملايين طن مساعدات خلال أزمة الملاريا، وغيرها من المساعدات مع دول كثيرة سواء عربية أو أجنبية.