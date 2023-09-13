ضياء رشوان: مستقبل مصر يحتاج الأحزاب.. ولا يمكن ترك الشارع لـ«الشياطين»

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ الحوار الوطني يناقش اليوم الأربعاء في جلسة خاصة «تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن لجنة القضية السكانية في المحور المجتمعي، وقد طرحت كل الآراء في الجلسات العامة، واستعرضوا جميع تجارب دول العالم.

«رشوان»: 106 أحزاب في مصر غير مقيدة في لجنة الأحزاب

وأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المقيد في لجنة الأحزاب في مصر نحو 106، العامل منهم في لجنة الأحزاب نحو 85 حزبًا، مؤكّدًا أنَّه لا يمكن دمج الأحزاب بالقوة، بل يجب أن يكون برغبة الأحزاب الأخرى، وهناك معضلة في قانون الأحزاب الذي يشترط لإنشاء حزب ألا يكون هناك حزب يشبهه، بينما حين الدمج ستندمج الأحزاب مع ما يشبهها، وهذا تعارض، مقترحا أن يكون هناك تحالفات أولا تتحول إلى دمج مع الوقت.

مستقبل مصر دون أحزاب سياسية سيكون في خطر

وشدد المنسق العام للحوار الوطني، على أنَّ مستقبل مصر دون أحزاب سياسية سيكون في خطر، لأن هذا الفراغ السياسي سوف تملؤه الشياطين، وألمانيا مازالت تدعم الأحزاب بنحو 150 مليون يورو سنويا بصرف النظر عن مستوى معيشة المواطن، ولكن حفاظًا على الديمقراطية، فيجب دعم الأحزاب في مصر لأنه سيشجعها على العمل وملء الساحة السياسية، وسيتمكن المواطن من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.