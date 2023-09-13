«الصرف الصحي» بالإسكندرية: استمرار الطوارئ لمواجهة العاصفة حتى نهاية اليوم

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هناك تنسيقا كاملا بين كل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية تحت قيادة المحافظ، وجرى عقد أكثر من اجتماع من أجل الاستعداد للشتاء والنوات، وبمجرد وصول إنذار حول عاصفة دانيال منذ 5 أيام، رفعنا حالة الطواري منذ يوم الإثنين ومستمرون حتى نهاية اليوم للتأكد من عودة الأجواء لطبيعتها بهدف مواجهة تداعيات العاصفة، فضلا عن نشر وتوزيع كل سيارات الشركة ومعداتها بالأماكن المتوقع تجمع الأمطار بها.

الاستعداد والتجهيز لفصل الشتاء

وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يتم الاستعداد والتجهيز لفصل الشتاء من خلال أعمال التطهير ورفع الكفاءة، فضلا عن متابعة كل ما يتعلق بشبكتي الأمطار والصرف الصحي، متابعا أنه يتم العمل على قدم وساق بالمرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الأمطار، الذي سيتم من خلاله فصل مياه المطار كلها عن نظيرتها من الصرف الصحي خلال فترة ليست طويلة، وذلك بهدف عدم التأثير على الحركة المرروية ونظافة الشوارع.

المتابعة المستمرة والتنسيق مع الأرصاد

وأكد المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل الاستعدادات لمواجهة أي تداعيات للعاصفة دانيال، متابعا أنه يتم الاستعداد لفصل الشتاء بالإسكندرية من نهاية الشتاء السابق له، أي أنه تم الاستعداد للشتاء المقبل منذ شهر 3 الماضي.