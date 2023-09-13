الكشف على 647 مريضا في قافلة طبية بكفر الشيخ ضمن حياة كريمة

شهد مستشفى جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تنظيم قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إذ شهدت القافلة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بقرى مركزي الحامول وكفر الشيخ.

قوافل طبية بالمجان

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في محافظة كفر الشيخ، خلال بيان اليوم، تنفيذ القافلة السادسة من شهري أغسطس وسبتمبر بالمستشفى الجامعي في كفر الشيخ، إذ جرى توقيع الكشف الطبي خلال 6 قوافل على 647 مريضا في جميع التخصصات الطبية.

توفير خدمة طبية لأبناء قرى الحامول

وأضاف درغام، أن القرى المستهدفة هي الخاشعة مركز بلطيم وعزام، والسمنودى، ونجع العريان، وقرية المرابعين، والإصلاح، وعصفور، والدماطى وعبدالسلام، مركز كفر الشيخ، وقرية السحايا، والدوار والسمراء، والبنوان والعزلة الحمراء مركز الحامول، لافتا إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبي وعمل جميع الأشعة والتحاليل والنقل ذهابا وعودة على نفقة جمعية الأورمان في كفر الشيخ تيسرا علي المواطنين.