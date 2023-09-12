تنكيس الأعلام في كفر الشيخ 3 أيام تضامنا مع ضحايا المغرب وليبيا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنكيس الأعلام «تخفيض لنصف ارتفاع الصاري»، لمدة 3 أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر، حتى الخميس 14 سبتمبر 2023، وذلك تضامنا مع ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي المغرب وليبيا.

تنكيس الأعلام في كفر الشيخ

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، بالالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقة، وذلك إيماءً للمنشور الدوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية، تضامناً مع ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي المملكة المغربية وليبيا الشقيقتين.

إعلان الحداد لمدة 3 أيام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعلان الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن زلزال المغرب والعاصفة دانيال في ليبيا.