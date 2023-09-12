«الأرصاد» تحذر من تأثير العاصفة دانيال في كفر الشيخ.. تقلبات جوية شديدة

تشهد محافظ كفر الشيح، اليوم، حالة من تقلبات الطقس الشديدة، إذ تظهر السحب المنخفضة والغيوم في السماء، مع نشاط كبير لحركة الرياح ، وهو الأمر الذي حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إذ أكدت وجود فرص لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية، بينها كفر الشيخ، كما تشهد حركة الأمواج داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط، ارتفاعا ملحوظاً، وذلك جراء هبوب العاصفة دانيال.

«الأرصاد» تحذر من العاصفة دانيال

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تأثير العاصفة دانيال، إذ تقترب من محافظات الوجه البحري والمناطق الساحلية، وكذلك القاهرة الكبرى، وهو الأمر الذي يستوجب الحيطة من قبل المواطنين، حال حدوث تقلبات طقس شديدة جراء العاصفة.

تأثير العاصفة دانيال على حركة الصيد

وتؤثر العاصفة دانيال على حركة الأمواج داخل مياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس في كفر الشيخ، التي واصلت الارتفاع لتتخطي حاجز المترين، وهو ما يؤثر سلبًا على حركة الصيد بسواحل المحافظة، التي تمتد لنحو 118 كيلومترًا ويعمل بها نحو 55 ألف صياد.