سقوط أمطار متوسطة على كفر الشيخ وترقب في حركة الصيد

سقطت أمطار متوسطة اليوم الثلاثاء، على مدن وسواحل محافظة كفر الشيخ، وسط ظهور السحب المنخفضة والغيوم، الأمر الذي ينذر بهطول أمطار أكثر على مدار الساعات المقبلة، كما شهدت سواحل المحافظة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط ارتفاعًا في حالة الأمواج لأكثر من مترين.

هطول أمطار وترقب لحالة الصيد

وتساقطت الأمطار على السواحل الشمالية للمحافظة بينما يترقب الآلاف من الصيادين حالة حركة الملاحة داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط، وذلك عقب هبوب رياح شرقية غربية على سواحل المحافظة ومدنها، وارتفاع نسبي في حركة الأمواج.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 10كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 8%، بينما بلغت نسبة الرطوبة 45%، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 33 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.