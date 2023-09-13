رابط نتيجة مدارس ستيم 2023 عبر موقع الوزارة.. قبول 2398 طالبا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان نتيجة مدارس ستيم 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، خلال ساعات عبر بوابة مركز المعلومات على الرابط، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة مدارس ستيم 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة مدارس ستيم 2023 وامتحانات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس برقم الجلوس الخاص الذي أدي به الطالب الامتحانات.

نتيجة القبول بمدارس ستيم 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل نتيجة القبول بامتحانات الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم»، كما يلي.

- تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عدد 15 ألفا و641 طالبا.

- تقدم 7422 من البنين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- تقدم 8219 من البنات للالتحاق بمدارس المتفوقين.

- قبول 1205 من الطلاب البنين و1193 من الطالبات بمدارس ستيم وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول بالرياضيات والعلوم.

- توزيع الطلاب على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقا للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وبالنسبة لمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، تقدم للالتحاق بها 5048 طالبا، وتم قبول 96 طالبا ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.