«الصرف الصحي بمطروح»: رفعنا حالة الطوارئ استعدادا للعاصفة دانيال

أكد الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استعداد محافظة مطروح لتداعيات عاصفة دانيال منذ صباح يوم الأحد، إذ تم تلقي التحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات المحافظة من مساء يوم السبت، متابعا أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى وإلغاء الإجازات فضلا عن نشر المعدات في الأماكن المختلفة على مستوى المحافظة بدءًا من السلوم حتى العلمين.

استعدادات مطروح لعاصفة دانيال

وأضاف «خالد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم نشر المعدات بصورة مكثفة من صباح يوم الأحد الماضي في الأماكن المعروفة بحدوث تجمعات المياه بها سواء على الطرق او داخل المدن، مشيرا إلى أن عاصفة دانيال وصلت للسلوم وسيوة وبراني يوم الاثنين، وسقطت أمطار خفيفة ومتقطعة فضلا عن نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

التعامل مع تداعيات العاصفة دانيال

وتابع: «مدينتي السلوم وبراني شهدا سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة الساعة 1 ظهرا ولم تشهد أي تجمعات للمياه، بينما مدينتي مطروح والنجيلة بدأت الأمطار بهما من الساعة 3 عصرا إلى 6 مساءً وكانت خفيفة لمتوسطة وحدث تجمع للمياه في بعض المناطق وتم التعامل معها من خلال المعدات ولم يحدث أية مشكلات».