خبير اقتصادي: الدولة تحفز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البيئة

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن الدولة تحرص دائما على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البيئة، عن طريق تقديم حوافز إيجابية مثل القروض والمنح والإعفاءات الضريبية والجمركية، بجانب شراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تقليل المخاطرة.

القطاع الخاص واستثمارات البيئة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن مساهمة القطاع الخاص في مجال البيئة والتغيرات المناخية تتوقف على مدى الخطورة التي يواجهها، خاصة وأن الربحية هدف القطاع الخاص في المقام الأول، واستثمارات البيئة العائد الأكبر منها اجتماعي.

إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي

وأوضح أنَّ القطاع الخاص يبحث عن الفرص الاستثمارية بهذا المجال، وبالتالي جرى إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، لإتاحة الفرص الاستثمارية لمؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة والصغيرة في هذا القطاع.