عاجل.. هيئة الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة دانيال: غادرت مصر بسلام

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، عن انتهاء العاصفة دانيال، موضحة أنّها وصلت ضعيفة إلى الأراضي المصرية أول أمس، وخرجت أمس، دون أن تتعرض البلاد لأي خسائر في الأراوح أو الممتلكات، عكس ما حدث على الأراضي الليبية، حيث سبّبت العاصفة كثير من الخسائر في الأراوح والممتلكات.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

وأضافت غانم لـ«الوطن»، بعد انتهاء العاصفة دانيال، أنّ المنخفض الجوي الذي كان سببا في العاصفة دانيال سيتلاشى تدريجيا، بعد اتجاه المنخفض إلى السواحل الشرقية للبلاد، حيث تتكاثر السحب الممطرة اليوم، وتستمر فرص سقوط الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويُتوقع امتدادها إلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تصل بشكل ضعيف إلى مناطق بالقاهرة الكبرى خلال فترات النهار، على أن يبدأ التحسن في الأحوال الجوية بداية من الغد.

نشاط للرياح

ولفتت غانم، إلى استمرار نشاط الرياح بسرعات تصل لـ35 كيلومترا في الساعة، على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة، حيث يسود طقس حار على القاهرة وجنوب الوجه البحري والمحافظات المطلة على شمال البلاد، في حين يظل الطقس شديد الحرارة جنوب البلاد.