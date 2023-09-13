5 معلومات عن سد جازا في ليبيا.. متوقع انهياره بسبب العاصفة دانيال

دمرت العاصفة دانيال من كاملة في ليبيا، وأودت بحياة أكثر من 5000 شخص بحسب تقارير رسمية وانهيار سدين في مدينة درنة شرق ليبيا، وتوقعات بانهيار سد ثالث هو «جازا» وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن سد جازا في ليبيا، عقب إعلان حالة الحداد في ليبيا لمدة 3 أيام.

- يقع سد جازا بلدة برسيس شمال شرقي ليبيا، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم

- يوجد عطل بمضخات المياه في السد نتيجة العاصفة دانيال التي ضربت البلاد.

- يقع سد جازا في وادي زازا يقع على بعد 60 كيلومترا شرق مدينة بنغازي وحوالي 10 كيلومترات جنوب قرية المبني قرب قرية الحمدة والمليطانية يمتد الوادي لأكثر من 100 كيلومتر.

- السد يوجد عند المدخل الشمالي للوادي ويعمل على حجز المياه مما يساعد على توفير زراعة قريبة من هذا السد.

- تصل مساحة حوض وادي زازا نحو 889 كيلومترا وتصل سرعة جريان المياه فيه إلى 6.8 م3/ الساعة.

وأعلنت الدولة المصرية حدادا 3 أيام بالتزامن مع الأزمة الليبية تضامنا وكذلك التضامن مع الزلزال الذي ضرب المغرب ووصلت شدته إلى 7 درجة على مقياس ريختر.