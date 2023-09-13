ظواهر فلكية مميزة تزين سماء مصر خلال 10 أيام.. الاعتدال الخريفي الأبرز

الاعتدال الخريفي من الظواهر الفلكية المميزة التي تزين سماء مصر والوطن العربي خلال الـ10 أيام المقبلة، والتي يتخللها أحداث مختلفة ما بين القمر الجديد وتواجد كوكب نبتون في المقابلة مع الشمس، بجانب استطالة كوكب عطارد، بحسب ما أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي، نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

ماذا يحدث في الاعتدال الخريفي؟

في يوم 23 سبتمبر الجاري، يحدث الاعتدال الخريفي، وخلال ذلك التوقيت تكون ذروة فصل الخريف فلكيا حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر المقبل، حيث الانقلاب الشتوي، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار.

ويقابل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي.

ظواهر فلكية مميزة

وقبل حدوث الاعتدال الخريفي، هناك مجموعة من الظواهر اللفكية المميزة التي تزين سماء مصر، وهي:

- 15 سبتمبر.. القمر الجديد:

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في يوم 15 سبتمبر الجاري، إعلانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

- 17 سبتمبر.. القمر والسنبلة:

يُرى القمر مقترنا مع النجم سبيكا السماك الأعزل أو السنبلة بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يغرب هذا المشهد بغضون 8:05 مساء تقريبا

ويذكر أن نجم سبيكا «السنبلة» أو السماك الأعزل، نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه مثل لمعان الشمس بـ13.5 مرة، ويبعد عن الأرض 260 سنة ضوئية تقريبا.

- 19 سبتمبر.. نبتون في المقابلة مع الشمس:

يكون الكوكب العملاق الأزرق نبتون في أقرب نقطة له من الأرض، حيث يكون وجهه مضاء بالكامل بالشمس فيظل مرئيا طوال الليل، ويكون أكثر إشراقا ولمعانا من أي وقت آخر في السنة، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره.

ونظرا لبعد كوكب نبتون الكبير عن الأرض لا يرى بالعين المجردة ولذلك يحتاج الأمر إلى استخدام تليسكوب صغير أو نظارة معظمة على الأقل، علما بأن نبتون يظهر كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات والنظارات المعظمة باستثناء التلسكوبات الكبيرة فقط.

- 21 سبتمبر.. القمر وأنتاريس:

يُرى القمر مقترنا مع النجم أنتاريس قلب العقرب بالعين المجردة السليمة، بعد غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم، علما بأن قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الإقتران حتى غروب المشهد بغضون الساعة 10:30 مساء تقريبا.

- 22 سبتمبر.. استطالة عطارد:

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 18 درجة تقريبا، وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره، لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة، إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.