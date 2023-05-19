كيف يتم إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية؟.. أستاذ فلك يُجيب

أجاب الدكتور أشرف تادرس، ‎رئيس قسم الفلك السابق‎ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‎، على السؤال الخاص بحقيقة عدم قدرة الصواريخ والمركبات الفضائية السفر إلى الفضاء إلا عبر فتحات أو بوابات محددة في الغلاف الجوي لا يمكن النفاذ إلى الفضاء إلا من خلالها.

الغلاف الجوي رغم كثافته إلا أنه شفاف

وقال الدكتور أشرف تادرس على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، إنه لا يوجد ما يسمى بفتحات أو بوابات الغلاف الجوي للأرض، فالغلاف الجوي رغم كثافته إلا أنه شفاف، والدليل على ذلك أنه يمكن من خلاله رؤية النجوم والكواكب ليلاً، أما من ناحية إطلاق صواريخ الفضاء فيتم إطلاقها من أماكن معينة على سطح الأرض تسمى «منصات إطلاق».

وأوضح أن «منصات الإطلاق»، يُفضل أن تكون قريبة من خط الاستواء بقدر الإمكان، لأن سرعة دوران الأرض تكون أعظم عند خط الاستواء، وبالتالي فهو أنسب مكان للوصول إلى سرعة الإفلات من الجاذبية الأرضية بطريقة أسرع وكذلك الدخول في المدار بطريقة أسهل.

لابد أن تكون منصة الإطلاق بعيدة عن السكان

وأضاف: «كلما ابتعدت المنصة عن خط الاستواء زادت التكلفة والاحتياج لمزيد من الوقود، وهذا ليس السبب الوحيد، فلابد أن تكون منصة الإطلاق بعيدة تماماً عن المناطق المأهولة بالسكان والمباني وخلافه، ويفضل قربها من البحر أو المحيط حتى لا يتأذى أحد حال فشل الإطلاق أو حدوث خلل أدى إلى سقوط أو انفجار أو انحراف الصاروخ الدافع».