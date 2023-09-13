«خبراء البيئة العرب»: إعادة تدوير المخلفات يوفر 70% من قيمة الاستيراد

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ الاستثمار البيئي يعني استثمار صديق للبيئة، ومن قبل كان يتم تحديد نوع الاستثمار حسب اللون، سواء الأسود أو البني أو الأخضر، فكان يطلق على المداخن الثقيلة للصناعات «الأسود»، بينما الأقل ضررا للبيئة مثل مصانغع السماد والكيماويات باللون البني، ثم يأتي النوع الأقل ضررا بينهم فيكون النوع الأخضر، وصولا لمفهوم الاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد الأخضر صديق البيئة

وأضاف «علام»، خلال حوراه لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم جومانا ماهر وأحمد عبدالصمد عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الاقتصاد الأخضر صديق البيئة، وله ملامح منها أنّه لا يوجد به ما يسمى بـ«الفاقد»، موضحا أنّ أولى أمور الاستثمار البيئي هي عدم إهدار أو فقدان المواد، بل إعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما يحدث في إعادة تدوير المخلفات، وهناك تعبير يقول «القمامة كنز لا يفنى».

أهمية إعادة تدوير المخلفات

وتابع: «عمال النظافة يفرزون القمامة لإعادة تدويها، كا يوفر على مصر 70% من قيمة الاستيراد، فمثلا عند شراء بودرة البلاستيك من الخارج يصل سعر الطن إلى 7 آلاف جنيه، بينما شراءه من الداخل بعد إعادة تدوير المخلفات يتراوح بين 1800 و2000 جنيه، وهو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر».

وأوضح: «كل المواد الصغيرة بقايا الأخشاب أو الحديد أو غيره مثل المسمار لها فوائد عديدة بعد إعادة تدويرها، فهناك أطفال عباقرة يصنعون من هذه المواد لوحات ومجسمات وغيرها».