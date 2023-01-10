الكنز في «صندوق المخلفات».. اكسب 61 ألف جنيه سنويا من إعادة تدوير الزجاج

التوجه البيئي العالمي حالياً يسير نحو إعادة تدوير المخلفات ويشجع على استخدامها في ظل ندرة الموارد، وذلك بإدخالها في مختلف الصناعات، ما يساهم في الاستغلال الأمثل للثروات ويحقق مكاسب اقتصادية.

مشروع إعادة تدوير مخلفات الزجاج

ووفقاً لدراسة جدوى حكومية، صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنّ إعادة تدوير مخلفات الزجاج لإنتاج ألياف زجاجية يحقق أرباح سنوية تصل إلى 41 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنةً بأرباح 61 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

استخدام «الزجاج المكسور» لإنتاج الألياف

وأضافت الدراسة الاسترشادية، أنَّ إيردات إعادة تصنيع واستخدام «الزجاج المكسور» لإنتاج الألياف الزجاجية، يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 330 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقارنةً بحوالي 470 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

تشغيل 8 عمال بمشروع إعادة تدوير الزجاج

ووفقاً للجهاز، يساهم مشروع التدوير وإنتاج الألياف الزجاجية بجانب أهدافه البيئية، في تشغيل 8 أفراد عمالة منتظمة لتجميع مخلفات الزجاج وإعادة تدويرها، وبالتالي زيادة متوسط دخول العديد من الأفراد والأسر، وذلك على الرغم من انخفاض التكاليف الاستثمارية التي لن تتجاوز 133 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الأولى لنشاط إعادة التدوير.

فيما نصحت دراسة الجدوى للجهاز الحكومي، بالحصول على قرض من أحد البنوك بضمان المشروع لتمويل 65% من التكاليف في إطار مبادرة البنك المركزي بفائدة متناقصة 5% والسداد على سنوات تصل إلى 5 و7 سنوات.

كما أشارت إلى تعدد مزايا مشروع إعادة التدوير وتصنيع ألياف الزجاج، أبرزها قصر مدة دورة الإنتاج التي لا تتجاوز شهر واحد، بجانب ارتفاع الطلب المحلي وسرعة الدوران ما يضمن تحقيق أعلى الإيرادات بمبيعات طوال العام، بمعدل عائد داخلي من 2 إلى 3 أضعاف الإنفاق وفترات استرداد للتكاليف خلال عامين فقط من إقامة المشروع.

وأوصت صاحب المشروع بالاهتمام ببعض النصائح لضمان تنافسية عالية للمنتج بالأسواق، أهمها جودة المنتج وخلوه من الشوائب والحفاظ على المستويات القياسية لسمك شعيرات الزجاج، وعرض المنتجات بأسعار في متناول المستهلك، والاهتمام بالتعبئة الجيدة لألياف الزجاج وإظهار الاسم التجاري بوضوح.

يساهم مشروع تصنيع مخلفات الزجاج في القضاء على التلوث وتوفير الخامات الأساسية والطاقة والعمالة التي يتم تدريبها وبالتالي رفع مستوى الكفاءة، ونشر صناعات هامة واستغلال خامات أساسية متوفرة بالبيئة المحيطة مثل الزجاج المكسور وصهره لإنتاج الصوف الزجاجي بأقل التكاليف