بعد تطويره.. كورنيش النيل في بني سويف متنفس حضاري وترفيهي للمواطنين

بعد سنوات طويلة من المطالبة بتطويره ورفع كفاءته كونه أحد المتنفسات المهمة لأبناء محافظة بني سويف، فاجأت الدولة المواطنين بتطوير شامل لكورنيش النيل في مدينة بني سويف؛ ليصبح المقصد الرئيسي لجميع الأهالي وخاصة في فترات الليل.

تطوير شامل لكورنيش النيل في بني سويف

يُعد تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي في مدينة بني سويف، أحد المشروعات العملاقة التي شهدتها محافظة بني سويف خلال الفترة الأخيرة، واستهدف تحسين جودة حياة المواطنين ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1500 متر، وبتكلفة 200 مليون جنيه؛ بداية من قاعة المؤتمرات بشارع سليمان متولي «كورنيش النيل» وحتى مستشفى بني سويف التخصصي.

مطاعم وباركينج وألعاب أطفال بكورنيش النيل في بني سويف

ويشتمل ممشى كورنيش النيل في بني سويف على جراج بطاقة استيعابية أكثر من 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال، ومدرجات للجمهور، و2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية، كما ضم الممشى السياحي أسفل كورنيش النيل عددًا من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش التي تراعي كود الإتاحة لتمكين ذوي الهمم تحت شعار «الكورنيش صديق لذوي الهمم»، إذ جرى عمل 6 رامبات ودورة مياه مجهزة.

صور رموز وأعلام بني سويف تزين الكورنيش

وخصصت محافظة بني سويف جزءا من المنطقة السفلية بكورنيش النيل لعرض رموز وأعلام المحافظة تحت شعار «ممشى العظماء»؛ تخليدّا لذكراهم ورفعهم اسم بني سويف عاليًا في جميع المجالات.

وقال محمد سعيد، أحد أبناء بني سويف، أن الكورنيش أصبح متنفسًا لجميع أهالي المحافظة، ومقصدًا رئيسيًا للتنزه خلال فترة النهار والليل، إذ تتجمع الأسر للاستمتاع بالجو والمناظر الرائعة.