مستشفى إهناسيا التخصصي.. صرح طبي على أرض بني سويف لخدمة 300 ألف مواطن

صرح طبي على أرض محافظة بني سويف بعد سنوات من معاناة أهالي مركز إهناسيا الذي يتخطى عدد سكانه أكثر من 300 ألف نسمة مع المستشفى المركزي بسبب تهالك الأجهزة الطبية، وعدم صلاحية المستشفى إنشائيًا، ووجود تصدعات وشروخ بها قبل أن تتم الموافقة على إحلاله وتجديده بشكل كامل بتكلفة 262 مليون جنيه للمبانٍ فقط، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية، ويبدأ تشغيله تجريبيًا وتحويله إلى مستشفى تخصصي ويقدم خدماته للمواطنين.

صرح طبي يضاف للمنظومة الصحية ببني سويف

«الوطن» أجرت جولة داخل مستشفى إهناسيا التخصصي ضمن خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى للمواطن، والذي جرى نقل تبعيته لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتظهر كصرح طبي يضاف للمنظومة الصحية بالمحافظة.

تكلفة إنشائية 262 مليون جنيه

ويعد مستشفى إهناسيا التخصصي الذي جرى تشغيله تجريبيًا بعد تطويره ضمن خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة؛ إذ بلغت تكلفة إنشاء المستشفى 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية.

جولة في مستشفى إهناسيا التخصصي

ويضم المبنى الرئيسي للمستشفى، العيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها لتخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية على أحدث طراز وتقديم خدمات بمستوى عالمي.

وأقيم المستشفى على مساحة 10 آلاف متر، وبلغ عدد الأسرة 168 سريرا، وداخل قسم الطوارئ 23 سريرا، والعناية المركزة 9 أسرة والحضانات 16 حضانة، والغسيل الكلوي 46 ماكينة؛ إذ يقدم المستشفى خدماته الصحية في تخصصات «الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، رعاية أطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، العظام، العيادات الخارجية».

أهالي إهناسيا: فخورون بالصرح الطبي العملاق على أرضنا

وقال محمود سليمان، أحد أهالي مركز إهناسيا: «فخور بالصرح الطبي العملاق على أرض مركز إهناسيا، فقد طالبنا منذ سنوات طويلة بضرورة إحلال وتجديد المستشفى، إلا أنه وخلال السنوات الماضية، شرعت الدولة المصرية في رفع العبء عن أهالي المركز، بالموافقة على إحلال وتجديد المستشفى حتى وصلت إلى ما وصلنا إليه».

وأكد شعبان عرفة، أحد أهالي مركز إهناسيا: «أصبح لدينا استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وعيادات تخصصية وعناية مركزة للأطفال وحضانات وأقسام داخلي، وغرف عمليات، الحقيقة لم نحلم بما حدث، فشكرًا للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ذلك الإنجاز الرائع».