جامعة بني سويف الأهلية.. بوابة الصعيد نحو المستقبل

جامعة بني سويف الأهلية من أحد الصروح التعليمية الكبرى في مصر، إذ جذبت عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة في بني سويف، منذ العام الأول من افتتاحها، ويوجد بها 11 كلية، و15 برنامجًا دراسيًا.

3 مليارات جنيه تكلفة إنشاء جامعة بني سويف

وفي وقت زمني قصير، جرى إنشاء جامعة بني سويف الأهلية على مساحة 42 فدانا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه في مرحلتها الأولى عام 2022، وتتنوع التخصصات بداخلها من أجل مواكبة الدراسة لسوق العمل.

تعليم أفضل.. وطلاب مؤهلين لسوق العمل

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة الأهلية تستهدف توفير تعليم جامعي مساوي لأي جامعة عالمية أو أفضل، بالإضافة إلى أنها توفر برامج جديدة ذو منهج جديد في التعليم، وتساعد على قلة تكدس الطلاب علي الجامعات الخاصة والحكومية، وإخراج طلاب مؤهلين في تخصصات مختلفة في سوق العمل، كذلك تقليل اغتراب الطلاب، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية سترفع من شأن التعليم في السنوات المقبلة.

رئيس الجامعة: نعمل وفقًا للنظم الذكية

وأضاف أن الجامعة تعد صرحًا تعليميًا كبيرًا في محافظة بني سويف، وبدأت الدراسة بها العام الماضي داخل 11 كلية مختلفة، تضم 15 برنامجا دراسيا في عدة تخصصات علمية حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية جرى تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، حيث تضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

وتضم جامعة بني سويف الأهلية 15 برنامجًا داخل 11 وهي كليات: الطب والجراحة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الإعلام، التجارة، الآداب، والتمريض، وعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

ماذا تضم جامعة بني سويف الأهلية؟

وتضم جامعة بني سويف الأهلية: «مبنى إدارة الجامعة - وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية ما بين 2 طبي، 2 هندسي، 1 علوم أساسية وتطبيقية، و1 علوم إنسانية واجتماعية، وعدد 2 مبنى للعملي، ومبنى المعامل، ساحة إدارية، وأكاديمية، ومنطقة ترفيهية، مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومكاتب إدارية».